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Dünya O ülkede 1059 kişi daha Covid-19 nedeniyle öldü!
Dünya

O ülkede 1059 kişi daha Covid-19 nedeniyle öldü!

​Hindistan'da Coronavirus salgınının başından bu yana 501 bin 114 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 10:48:00 -
O ülkede 1059 kişi daha Covid-19 nedeniyle öldü!

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 127 bin 952 kişinin Coronavirus testi pozitif çıktı ve ülke toplamını 42 milyon 80 bin 664'e çıkardı.

Öte yandan dünden bu yana virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1059 artarak 501 bin 114'e yükseldi.

Halen 1 milyon 331 bin 648 aktif Covid-19 vakasını bulunduğu ülkede şu ana kadar 40 milyon 247 bin 902 hasta iyileşti.

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