O ülke yine kapımızı çaldı! Bize 6 SİHA daha verin

Münübe Yılmaz

Rus medyası, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın elektronik harp sistemleri tarafından tespit edilemeyen 6 Türk SİHA'sı daha alacağını iddia etti. Bayraktar TB2S SİHA’ların Donbass'ta kullanılmasının sonucu belirleyici bir faktör olacağını yazan Rus medyası, modifiye edilmiş insansız hava araçlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceğine dair haberlerin halihazırda resmi makamlar tarafından doğrulanmadığını aktardı.

Donbass'taki hareketlilik arttı

Son 48 saat içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbass'taki faaliyetlerinin sıklaştığını da belirten Ruslar, düzinelerce Rus zırhlı personel taşıyıcı ve tankın da Ukrayna sınırına doğru hareket ettiğini ifade etti. Sınıra sevk edilen ekipmanlar arasında çeşitli mühendislik askeri teçhizatı, T-72 tankları, BTR-82A zırhlı personel taşıyıcıları, topçu parçaları ve paletli platformlarda dört trenin bulunduğu kaydedildi. Askeri teçhizat transferinin yanı sıra çeşitli zırhlı araçlarla yüklü trenlerin de komşu Belarus'a hareket ettiğini yazan Rus medyası, “Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim önemli ölçüde arttı. Üstelik şimdi sadece Rusya değil, Ukrayna da askeri teçhizatı sınıra aktarıyor. Bu, bölgede tansiyonun yükseldiğini gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı, “Bayraktar'ların sayısını artıracağız” demişti

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sergei Shaptala, geçtiğimiz kasım ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'ların sayılarını arttıracaklarını söylemişti. Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıları Bayraktar TB2'lerle vurduklarını ifade eden Shaptala, "Devlet bize Bayraktar SİHA’ları alıyor. Şu anda kullanımda olan SİHA’larımız var ve burada durmayacağız" demişti.