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Dünya O ülke yabancılar için şartları ağırlaştırdı: Oturum izni ücreti 20 kat arttı
Dünya

O ülke yabancılar için şartları ağırlaştırdı: Oturum izni ücreti 20 kat arttı

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O ülke yabancılar için şartları ağırlaştırdı: Oturum izni ücreti 20 kat arttı

Japonya, ülkede kalıcı olarak yaşamak isteyen yabancılar için gelir, dil ve emeklilik katkısı kriterlerini sıkılaştırdı. Başvuru harcının 10 bin yenden 200 bin yene çıkarılmasıyla yeni dönem öncesi göçmenlik ofislerinde yoğunluklar oluştu.

Japonya, yabancıların ülkede kalıcı yaşam kurmasını doğrudan etkileyecek kapsamlı bir düzenlemeyi devreye almaya hazırlanıyor.  Japonya hükümeti, Başbakan Sanae Takaichi öncülüğünde yürütülen sınır ve göç denetimlerini sıkılaştırma politikası doğrultusunda, ülkede yaşayan yabancıların daimi ikamet alma koşullarını zorlaştırdı.

 

Şartlar ağırlaşıyor

Aşamalı olarak devreye girecek yeni kurallara göre, Japonya'da kalıcı olarak ikamet etmek isteyen yabancıların ülke ortalamasının üzerinde yıllık gelir belgelemesi ve günlük hayatta akıcı şekilde Japonca iletişim kurabildiğini kanıtlaması şart koşulacak. Ayrıca başvuru sahiplerinin, ülkede 30 yıl boyunca kesintisiz sosyal güvenlik primi ödemiş bir bireye eş değer emeklilik katkısı sağladığını belgelemesi gerekecek. Önceki yönergelerde asgari gelir, dil yetkinliği ve emeklilik süresi için net alt sınırlar bulunmuyordu.

 

Tam 20 kat artırıldı

Yeni düzenlemeyle kalıcı oturma izni başvuru harcı 20 kat artırılarak 10 bin yenden 200 bin yene yükseltildi. Fiyat artışı ve yeni kriterler devreye girmeden önce başvurularını tamamlamak isteyen yüzlerce kişi, başkent Tokyo'daki göçmenlik ofisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

 

Başbakan Sanae Takaichi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki yabancı nüfusun artmasıyla kamuoyunda bazı endişelerin ve haksızlık algısının oluştuğunu belirterek; söz konusu adımların toplumsal huzuru korumak ve yabancılarla ‘düzenli bir arada yaşamı’ tesis etmek amacıyla atıldığını ifade etti.

 

“İstihdam açığını daha da körükleyecek” uyarısı

Sıkılaştırılan kurallar, Japonya'nın kronik demografik kriz yaşadığı bir döneme denk geldi. Doğum oranlarının dip yaptığı ve nüfusun hızla yaşlandığı ülkede iş dünyası temsilcileri ile uzmanlar, kapıların kapatılmasının pek çok sektörde derinleşen istihdam açığını daha da körükleyeceği uyarısında bulundu.

 

Ekonomi çevreleri, yabancıların geçici bir iş gücü olarak görülmek yerine uzun vadeli entegrasyonlarının teşvik edilmesi gerektiğini savunurken; yürürlüğe giren kısıtlamaların kalıcı ikamet almayı zorlaştırarak nitelikli yabancı çalışanların ülkeye girişini yavaşlatabileceği bildirildi.

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