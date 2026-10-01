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Dünya İran, Şii Afgan milisleri Sünnilere karşı Belucistan'a konuşlandırdı!
Dünya

İran, Şii Afgan milisleri Sünnilere karşı Belucistan'a konuşlandırdı!

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İran, Şii Afgan milisleri Sünnilere karşı Belucistan'a konuşlandırdı!

İran'ın Afganistanlı Şii Hazaralardan oluşan Fatımiyyun milislerini Sünni çoğunluklu Sistan-Belucistan bölgesine konuşlandırdığı rapor edildi.

İran'ın Afganistanlı Şii Hazaralardan oluşan Fatımiyyun milislerini Sünni çoğunluklu Sistan-Belucistan bölgesine konuşlandırdığı rapor edildi.

İran rejiminin yabancı Şii milis güçleri Sistan-Belucistan Eyaleti'ne konuşlandırmaya başladığı bildirildi.

Bölge kaynakları, başta Afganistanlı Şii Hazaralardan oluşan Fatımiyyun Tugayı'na mensup kişiler olmak üzere çok sayıda milisin bölgeye konuşlandırıldığını belirtti.

Fatımiyyun milislerinin Zahidan'daki Rudmahi dağlık bölgesinde bulunduğunu gösteren bir video yayınladı. Görüntülerin 27 Eylül günü kaydedildiği belirtildi.

Videoda, silahlı Fatımiyyun milislerinin dağlık bölgede hareket ettiği ve devriye gezdiği görülüyor.

 

Ayrıca 21 Eylül'de, Fatımiyyun milislerinin, Seravan şehristanının Gasht bölgesinde yeni inşa edilmiş bir binada ateşli silah eğitimi aldığını gösteren bir video da yayınlandı.

İnsan hakları örgütü Haalvsh, bölgedeki çeşitli kentlerde Fatımiyyun ve Zeynebiyyun milisleriyle bağlantılı güçlerin varlığına ilişkin ihbarlar aldığını, ayrıca bazı yerel Besic üslerinin bu gruplara devredildiği yönünde iddialar bulunduğunu açıkladı.

Haalvsh, 18 Eylül günü de Zahidan'ın Rudmahi bölgesinde en az dört Fatımiyyun mensubunun silahlı kişiler tarafından öldürüldüğünü bildirmişti. Habere göre söz konusu milisler devriye sırasında vuruldu ve araçları ateşe verildi.

İran destekli Şii milis gruplar arasında yer alan Fatımiyyun Tugayı, Suriye ve Irak'ta Müslüman nüfusa karşı işledikleri ihlallerle anılıyor.

Kaynak: Mepa News

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