'Helal olsun'... Gönül Dağı bu bölümüyle geliyor... Müthiş bir konu ile geri dönüyor: Müjde gibi müjde
Zehra, Kaya ailesine yardım için bir plan yapar… Mahir, Taner’den yardım istemek zorunda kalır…
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Zehra, Kaya ailesine yardım için bir plan yapar… Mahir, Taner’den yardım istemek zorunda kalır…
Yusuf ve Aslı, ehliyet sınavında neler yaşayacak? Ramazan Mete ve Selin’in romantik yolculuğu nasıl sonuçlanacak?
Kasaba yakınlarındaki bir köyde salgın hastalık başlar… Kenan doktorluğa geri dönecek mi?
“Gönül Dağı” 7. Sezon 225. Bölüm 3 Ekim 2026 Cumartesi saat 20.00/ TRT 1
TRT 1 ekranlarına geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin ilgi odağı olan ve reyting rekorları kıran Gönül Dağı’nın iki yüz yirmi beşinci bölümü, 3 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.
Gönül Dağı’nın 225. Bölümünde neler olacak:
“Zehra, Kaya ailesine yardım edebilmek için bir plan yapar. Mahir, TVR’de çıkan arıza yüzünden Taner’den yardım istemek zorunda kalır. Taner, TVR’ye yardım edecek midir?
Ali ve Zehra’nın yakınlaşması için Kadir ve Selami bir plan yapar. İkilinin başına neler gelecektir?
Aslı ehliyet sınavına girecektir. Kasım, kızın sınava gitmesine engel olur. Yusuf, Aslı’ya yardım edebilecek midir?
Ramazan Mete ve Selin fotoğraf çekmek için yolculuğa çıkar. Selin’in annesi ikiliyi görünce tepkisi ne olacaktır?
Kasaba yakınlarındaki bir köyde salgın hastalık başlar. Ahsen, Kenan’dan yardım ister. Kenan ne yapacaktır?”
Gönül Dağı’nda bu hafta genç amcaoğullarının icatlarını tekrar yapabilmek için Taner’le birlikte verdikleri amansız mücadeleyi ve gençlerin yaşamaya başladığı romantik maceraları izleyeceğiz. Kadir ve Selami’nin, Ali ve Zehra’yı bir araya getirme operasyonu için düğmeye basılmıştır. İki gencin yedikleri romantik yemek ve sonrasında yaşadıkları Zehra’nın babası Mahir’in öfkeli tepkisiyle sonuçlanır.
Gönül Dağı’nın yeni bölümü, Ramazan Mete’nin kendisinden fotoğraf çekme konusunda destek isteyen Selin’le yaptıkları tarihi ve turistik geziyle devam edecek. Ramazan Mete’nin annesi ve babasıyla birlikte sevdalarını açıkladıkları Dertli Kahve’ye de uğrayan gençler arasında sevgi tohumları yeşermeye başlamıştır… Ancak aile baskısı özellikle Aslı’nın annesinin bu arkadaşlığı onay vermemesi, imkânsız bir aşkın daha kıvılcımlarını işaret etmektedir.
Aslı’yı ehliyet sınavına götürüp onunla tehlikeli bir maceraya atılan Yusuf ise kendisinden etkilenmeye başlayan genç kızın kalbini çalmaya çalışırken, çok daha büyük sorun yumağıyla karşı karşıya kalacağından habersizdir.
Oğlu Ali’nin kendi izinden giderek yeni TVR kurma projesine destek verecek olan Taner ise bambaşka bir olayla karşılaşır. Gönül Dağı’nın yeni bölümünde Taner’den kim yardım isteyecek? Ali ve Zehra arasında neler yaşanacak? Kenan köylerde yaşanan salgın hastalık karşısında kendisinden yardım isteyen Ahsen’e destek olacak mı? Kenan doktorluğa geri dönecek mi? Ramazan Mete ve Selin arasında başlayan arkadaşlık aşka dönüşecek mi? Yusuf ve Aslı’nın ehliyet sınavında yaşadıkları heyecanlı macera nasıl sonuçlanacak? Bütün bu soruların cevapları Gönül Dağı’nın yeni bölümünde… Ailelerin gözde dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle 3 Ekim Cumartesi 20.00’de TRT 1’de.
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