'Helal olsun'... Gönül Dağı bu bölümüyle geliyor... Müthiş bir konu ile geri dönüyor: Müjde gibi müjde

Oğlu Ali’nin kendi izinden giderek yeni TVR kurma projesine destek verecek olan Taner ise bambaşka bir olayla karşılaşır. Gönül Dağı’nın yeni bölümünde Taner’den kim yardım isteyecek? Ali ve Zehra arasında neler yaşanacak? Kenan köylerde yaşanan salgın hastalık karşısında kendisinden yardım isteyen Ahsen’e destek olacak mı? Kenan doktorluğa geri dönecek mi? Ramazan Mete ve Selin arasında başlayan arkadaşlık aşka dönüşecek mi? Yusuf ve Aslı’nın ehliyet sınavında yaşadıkları heyecanlı macera nasıl sonuçlanacak? Bütün bu soruların cevapları Gönül Dağı’nın yeni bölümünde… Ailelerin gözde dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle 3 Ekim Cumartesi 20.00’de TRT 1’de.