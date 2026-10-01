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Metal fabrikasında korkunç patlama! 3'ü ağır, 7 işçi yaralı

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Metal fabrikasında korkunç patlama! 3'ü ağır, 7 işçi yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında kazan patlaması sonucu meydana gelen olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı.

#1
Foto - Metal fabrikasında korkunç patlama! 3'ü ağır, 7 işçi yaralı

Olay bu sabah saat 10.00 sıralarında Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren İki Metal isimli fabrikada meydana geldi.

#2
Foto - Metal fabrikasında korkunç patlama! 3'ü ağır, 7 işçi yaralı

Alüminyum, çinko ve bakır tozları üretiminin yapıldığı fabrikanın dev kazanı, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

#3
Foto - Metal fabrikasında korkunç patlama! 3'ü ağır, 7 işçi yaralı

Patlamada 3'ü ağır, 7 işçi yaralandı. İhbarla fabrikaya sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

#4
Foto - Metal fabrikasında korkunç patlama! 3'ü ağır, 7 işçi yaralı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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