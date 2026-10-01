Metal fabrikasında korkunç patlama! 3'ü ağır, 7 işçi yaralı
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında kazan patlaması sonucu meydana gelen olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında kazan patlaması sonucu meydana gelen olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı.
Olay bu sabah saat 10.00 sıralarında Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren İki Metal isimli fabrikada meydana geldi.
Alüminyum, çinko ve bakır tozları üretiminin yapıldığı fabrikanın dev kazanı, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
Patlamada 3'ü ağır, 7 işçi yaralandı. İhbarla fabrikaya sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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