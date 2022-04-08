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Dünya O ülke Ukrayna'ya S-300 gönderdi
Dünya

O ülke Ukrayna'ya S-300 gönderdi

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, bugün açıklama yaparak Ukrayna'ya hava savunma sistemi S-300 gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 17:42:00 -
O ülke Ukrayna'ya S-300 gönderdi

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, bugün açıklama yaparak Ukrayna'ya hava savunma sistemi S-300 gönderdi.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger yaptığı açıklamada "Slovakya'nın Ukrayna'ya bir hava savunma sistemi S-300 sağladığını doğrulamak isterim. Ukrayna milleti, egemen ülkesini ve bizi de cesurca savunuyor. Rusya'nın saldırganlığı altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak, yerinde durmak değil yardımcı olmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.

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