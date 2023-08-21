O ülke, Türkiye dahil o ülkelerden işçi alıyor! Türkiye'den gidenler için, başvuru şartları neler?

Yeni iş gücüne ihtiyaç duyan Almanya, ülkede çalışmak isteyenlerin yapması gerekenleri açıkladı. Almanya'da çalışmak isteyen Türk vatandaşları, şartları sağladıkları takdirde başvuru yaparak Almanya'ya yerleşebilir. İşte, Almanya'da çalışmak için yapılması gerekenler...

Almanya'daki iş gücü piyasası içerisinde çok fazla kural ve yasa var. Buna ek olarak, iş bulmak için uyulması gereken bazı şartlar bulunuyor. Pek çok işveren, çalışanlarını eğitim, diploma ve sertifikalara göre tercih ediyor. Bununla ilgili sertifikalara sahip olmasanız dahi hâlâ bir iş bulma şansınız var.

EĞİTİM ÖNEMLİ

Pek çok iş yeri için, kendi ülkenizden elde ettiğiniz mesleki eğitim ya da okul eğitimi diplomalarının Almanya'da da tanınıyor olması faydalı ve hatta belirtmek gerekir ki bazıları için zorunlu. Aynı şeyin senin için de geçerli olup olmadığını kontrol edebileceğin internet siteleri bulunuyor.

İŞ YERİ ARAMA VE BULMA

Yabancı uzman elemanlarının özellikle arandığı iş yerlerini bulabileceğiniz iş ilanlarını aşağıdaki siteler aracılığı ile bulabilirsiniz.

* Make it in Germany Meslek Borsası

ÖNE ÇIKAN VİDEO

* Federal Çalışma Ajansı

* Stepstone

* Indeed

* Monster

* LinkedIn

* Xing

ALMANYA'DAKİ İŞ FIRSATLARI İÇİN BAŞVURU DOSYASI HAZIRLAMA

Bir Alman firmasına yapılacak başvuru standart olarak; bir motivasyon mektubu, fotoğraflı bir özgeçmiş, diploma ve referanslar içerir. İstenen niteliklere sahip olup olmadığınıza dikkat edin ve bu özelliklere sahipseniz, bunun altını çizin.



Bu noktada diğer önemli görülen hususları da şu şekilde belirtmekte fayda var:

* Düzgün bir şekilde hazırlanmış özgeçmiş ve ön yazı

* Eğer bulunuyorsa yurt dışı tecrübenizi belirtin

* İş dışı tecrübeler ve hobiler

* Almanya'da iş bulmak için tabii ki Almanca bilmek

ALMANYA'DA İŞÇİ ARANAN MESLEKLER

karar'a göre: Almanya'daki iş fırsatlarını gösteren çok sayıda internet sitesi bulunmaktadır. Burada şunu belirtmek gerekir ki tercih edilen elemanlar arasında sıklıkla doktorlar, bakıcılar, mühendisler, mekatronik elemanları, IT uzmanları ve makinistler bulunuyor.

VİZE BAŞVURUSU

AB ülkelerinin vatandaşları ile İsviçre, Liechtenstein, Norveç ve İzlanda vatandaşlarının Almanya'da çalışmak için vize alması gerekmiyor.

Avustralya, İsrail, Japonya, Kanada, Güney Kore, Yeni Zelanda ve ABD vatandaşları ise vizesiz giriş yapabilir ve üç aya kadar Almanya'da kalabilir. Fakat burada çalışmak için çalışma amaçlı oturma izni başvurusu yapmanız gerekir.

Bunlar dışındaki herkesin vize alması gerekiyor. Vize başvurusunu ise ancak Almanya'da bir iş sözleşmesi ibraz edebiliyorsanız yaparsınız. Kendi ülkenizdeki Alman Büyükelçiliği'nden bir randevu alın ve gelecekteki işvereninize bütün vize işlemlerinin halledilmesinin biraz sürebileceğini belirtin.

Almanya'da tanınan bir yüksekokul diplomanız varsa, iş aramak amacıyla 6 aylık bir vize alabiliyorsunuz.

Almanya'da sağlık sigortası zorunludur, hem de ikamet etmiş olduğunuz ilk günden itibaren.

ALMANYA'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Almanya'da 2015 yılında en düşük işçi ücretinin saatliği 8.5 euro iken 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla asgari saatlik ücretin 9,82 euro rakamına ulaşmış durumda.

Buna göre haftada ortalama 40 saat çalışan bir işçi vergi kesintisinden önceki 2022 Ocak itibarıyla brüt maaşı ayda yaklaşık 1700 euro oluyor.

Almanya'da saat başına ödenen asgari ücret 1584 euro.

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