Küresel servet raporu: Dünyaca ünlü milyarderden 33 ultra zengin Türkiye'den! Yunanistan, Suudi Arabistan listede

Küresel Servet Raporu'na göre, Türkiye'de toplam servet 1.041 milyar dolar hesaplanıyor. Yetişkin başına servet 17 bin 578 dolar çıkıyor. Türkiye’nin ortanca nüfusun serveti ise 5 bin 488 dolar.

İsviçreli yatırım bankası Credit Suisse’in (CS) Küresel Servet Raporu’na göre, 2022 yılında net özel servet 11.3 trilyon dolar geriledi. Uzmanlar bu gerilemeye, çoğu paranın dolar karşısında değer kaybetmesinin neden olduğunu belirtiyorlar. Raporda ülkelere göre ultra zenginler sıralaması da yer alıyor. Rusya'nın 294, Hindistan'ın 229 ve Yunanistan’ın 1, Suudi Arabistan’ın 3 kişiyle temsil edildiği listede Türkiye 33 ultra zenginle yer alıyor.

Küresel Refah Raporu’nun bulguları 2022’de servet kaybı yaşandığını gösterse de 2023 ile birlikte dünyanın en zenginleri servetlerine servet kattılar. Bloomberg’in Milyarderler Endeksi yılın ilk 6 ayında 852 milyar dolar servet artışı yaşandığını ortaya koydu. Dünyanın 2.640 dolar milyarderinin yüzü, S and P endeksinin yüzde 16, Nasdaq 100’ün yüzde 39 yükselişiyle güldü. patronlardunyasi'na göre: Dünyanın en zengini Tesla patronu Elon Musk 96 milyar dolar daha zengin hale gelirken, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg servetini 59.8 milyar dolar artırdı.



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