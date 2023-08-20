Çin enerji şirketi Türkiye'ye tarihi müjdeyi duyurdu: Enerji depolama alanında yenilik, yatırım yapacak

Elektrikli otomobil üreticisi Skywell, Türkiye’de üreteceği batarya fabrikasıyla enerji depolama konusunda inovatif bir adım atıyor. Skywell, 2024 ilk çeyreğinde kurulması planlanan Batarya Geliştirme ve Üretim Fabrikasıyla enerji depolama alanında da önemli bir rol oynayacak.

Elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemleri, dünya genelinde giderek daha fazla önem kazanıyor. Öncü firmaların enerji depolama sistemleri, enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji verimliliğini artırmak için büyük bir potansiyele sahip. Enerji depolama sistemleri gelecekteki enerji ihtiyaçlarına yönelik büyük önem taşıyor. Skywell’in Türkiye’de gerçekleştireceği batarya ve enerji depolama sistemi yatırımı, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da geleceğin enerji ihtiyaçlarına çözüm sunma hedefine yönelik bir adım olarak dikkat çekiyor. Skywell Türkiye, enerji depolama teknolojisinin avantajlarına odaklanarak hem ülke içinde hem de uluslararası arenada öncü bir rol oynamayı hedefliyor.

Batarya Depolama ve Tasarrufun Geleceği

Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, “Otomotiv pazarının dönüşümünde oldukça önemli bir unsur olan bataryayı Türkiye’de üretmek için oldukça heyecanlıyız. 2024 yılının ilk çeyreğine kadar açılacak batarya fabrikamız için artık geri sayıma başladık. Günümüzde enerji depolama sistemleri de oldukça kritik bir öneme sahip oldu. Depolama sistemleri, yenilenebilir enerjiye destek olmanın ötesinde kullanıcı ve şebekeye hayati katkılar sunuyor. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak bu çalışmalarımızda yenilenebilir enerjinin artmasıyla sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamızın da hızlanacağını öngörüyoruz.” dedi.

Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor ile Çin’in en büyük teknoloji firmalarından Skywell’in üreticisi Skyworth, Türkiye’de Batarya Geliştirme ve Üretim fabrikası açmak üzere geçtiğimiz günlerde anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre 2024 yılının ilk çeyreğine kadar 800 + 4C mimariye sahip batarya üretim fabrikası açılacak. Bu bataryalar ile şarj gücü 120kw’den 480kw’ye yükselecek, bu da 8 dakikada yüzde 0 ila 80 doluluğa ulaşmasını sağlayacak.

EPDK tarafından hazırlanan ve 19 Kasım 2022’de Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren elektrik depolama düzenlemesi sonrasında, depolamalı rüzgar ve güneş santrali kurmak için yapılan başvurular hızla artmıştı.

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Depolamada yatırım talebi ilk 10 gün içinde 110 milyar dolara, ardından 230 milyar dolara dayandı. Güneş ve rüzgârda kapasitenin yaklaşık 30 bin megavat olmasına karşın, yatırımcılardan 164 bin 200 megavatlık kapasite başvurusu geldi. EPDK’ye depolama için Türkiye’nin her bölgesine yayılacak şekilde 2 bin 753 başvuru ön lisans başvurusu yapıldı. (BYZHA)

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