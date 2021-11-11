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Dünya O ülke, tarihindeki en yüksek intihar sayısını kaydetti
Dünya

O ülke, tarihindeki en yüksek intihar sayısını kaydetti

İspanya'da 2020'de 3 bin 941 kişi intihar ederek hayatına son verirken, bunun ülke tarihinde bir yıldaki en yüksek intihar sayısı olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 21:32:00 -
O ülke, tarihindeki en yüksek intihar sayısını kaydetti

İspanya'da 2020'de 3 bin 941 kişi intihar ederek hayatına son verirken, bunun ülke tarihinde bir yıldaki en yüksek intihar sayısı olduğu bildirildi.

İspanya İntiharı Önleme Vakfının yayımladığı rapora göre, 2020'de, bir yıl öncesine göre yüzde 7,4'lük artışla 3 bin 941 kişi intihar etti.

İspanya İstatistik Enstitüsünün yıllık ölüm kayıtlarına göre hazırlanan raporda, ülkede geçen yıl günde ortalama 11 kişinin intihar ettiği ve bunların yüzde 74'ünün (2930) erkek, yüzde 26'sının da (1011) kadın olduğu belirtildi.

Raporda, 15-29 yaşları arasındaki gençlerde tümör vakalarından sonra en fazla ölüm nedeninin intihar olduğuna ve ilk kez intihar sonucu hayatlarını kaybeden kadınların sayısının bini geçtiğine vurgu yapıldı.

İntiharlardaki artışın sebeplerinden birinin, yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu sosyal ve ekonomik sorunların kişiler üzerinde oluşturduğu ruhsal bozukluklar olduğu savunuldu.

İspanya'da artan intihar vakalarına karşın, ülke tarihinde ilk kez başkent Madrid'de, 11 Eylül'de yürüyüş düzenlenmişti.

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