O ülke karıştı! 150 fabrika kapandı, 10 binden fazla işçiye soruşturma açıldı

Bangladeş'te tekstil sektöründe çıkmaza giren asgari ücret artışı tartışmaları işçilerle hükümet ve fabrika sahiplerini karşı karşıya getirdi.

Günlerdir devam eden eylemlerde işçiler, hükümetin sunduğu ücret artışını yetersiz buluyor.

Şu ana kadar üç kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kanlı gösteriler nedeniyle hazır giyim üreticileri 150 fabrikayı "süresiz kapattığını" duyurdu.

Bu arada polis, şiddet içerikli protestolarla bağlantılı 11 bin işçi hakkında genel soruşturma kararı aldı.

Dünyanın en büyük ikinci giyim ihracatçısı konumundaki Bangladeş'in yıllık on milyarlarca dolar gelir sağladığı sektör, ücret tartışmalarıyla durma noktasına gelmiş durumda.

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Güney Asya ülkesinde 3 bin 500 civarında hazır giyim fabrikası bulunuyor. Sektör, dört milyon kişiye iş imkanı sağlıyor.

Keza tekstil sektörü, ülkenin gerçekleştirdiği yıllık 55 milyar dolarlık dış ticaretin yüzde 85'ine tekabül ediyor.

Bangladeş, dünyanın önde gelen giyim markalarına tedarik sağlıyor.

Hükümet tarafından asgari ücreti belirlemesi için atanan tespit komisyonu, salı günü aylık ücreti yüzde 56,25'lik bir artışla 12 bin 500 taka (104 euro) olarak açıkladı.

Ancak asgari ücretin 23 bin takaya (195 euro) yükseltilmesini isteyen sendikalar ise grev başlattı, bazı atölyelerde çıkan olaylarda 3 işçi hayatını kaybetti. Çok sayıda işçi de yaralandı.

Önceki gün (9 Kasım) 40 fabrika kapanmıştı. Bu sayı, bugün itibariyle 150'ye yükseldi.

İnsan hakları örgütlerinin Bangladeş'i 'demir yumrukla' yönettiği suçlamasında bulunduğu Başbakan Şeyh Hasine Vecid, işçiler için daha fazla ücret artışı talebini reddetti.

Ayrıca Başbakan Vecid, şiddet içerikli eylemlerin devam etmesi halinde protestocuların iş kaybına uğrayabileceği tehdidinde bulundu.

Ülkede altyapısı yetersiz eski binalarda ve sanayi sitelerinde kurulan fabrika ve atölyelerde yakın geçmişte çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine yol açan ölümcül olaylar meydana geldi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) daha önce yayımladığı bir raporda, Bangladeş'teki tekstil fabrikalarına yönelik düzenlemelerin ve denetimlerin "sanayide yaşanan büyüme hızına yetişmekten uzak olduğu" uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Euronews