  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülke kâbusu yaşıyor! Salgından ölenlere çöp muamelesi
Dünya

O ülke kâbusu yaşıyor! Salgından ölenlere çöp muamelesi

CNN International, koronavirüste dördüncü dalgayı en ağır geçiren ülkelerden Romanya'daki son durumu görüntüledi. Bükreş Üniversitesi Hastanesi'ne giren CNN ekibi, hayatını kaybedenlerin morgda yer olmaması nedeniyle koridora sıralandığını ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 12:14:00 - 2021-11-23 12:15:09
O ülke kâbusu yaşıyor! Salgından ölenlere çöp muamelesi

 

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve o günden bu yana 5 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü salgını, kış mevsimiyle birlikte Avrupa’da yeniden hız kazandı.

Vaka sayıları hızla artmaya başlarken, aşılanma hızının düşmesi bu duruma zemin hazırladı. Dördüncü dalgayı en ağır şekilde yaşayan ülkelerden biri de Romanya. Avrupa’da en düşük aşılama oranlarından birine sahip olan ülkede nüfusun yalnızca yüzde 36’sı corona aşısı oldu.

ABD merkezli CNN International, ülkede corona virüsüyle mücadelede son durumu görüntülemek için Bükreş Üniversitesi Hastanesi’ne girdi. Hastanenin pek çok servisinin hastalara yetişilememesi nedeniyle corona servisine dönüştürüldüğü belirtildi. Hastane morgunun kapasitesinin 15 olduğu ifade edilirken, CNN International’ın gittiği gün hayatını kaybeden 41 kişinin bedenlerinin koridorda sıralandığı dikkat çekti. Hastanede hemşire olarak görev yapan Claudiu Ionita CNN International’a yaptığı açıklamada, “Bu mesleğe başladığımda asla böyle bir şey yaşayacağımı düşünmemiştim” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslüme'nin dedesi tutuklandı
Gündem

Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Gündem

"Herkes riskli bulurken Türkiye buraya geldi!"

Hear Women adlı sivil toplum örgütünün CEO'su Deqa Salad, diğer ülkelerin yatırım için riskli bulduğu Somali'ye Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Re..
Dolar, Euro ve altından yeni rekor!
Ekonomi

Dolar, Euro ve altından yeni rekor!

Dolar/TL salı günü yüzde 5'ten fazla yükselişle 12,06'a çıkarak rekor kırarken Euro/TL yüzde 5'ten fazla yükselişle 13,50'nin üzerine tırman..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay