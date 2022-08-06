O ülke İtalya ve İspanya'dan vazgeçti! Türkiye'den zeytinyağı almaya başladılar

Türkiye'de üretilen zeytin yağları nihayet Rusya'da market raflarında görülmeye başlandı. Rossiyskaya Gazeta, perakende zincirlerinin "hasım ülkeler" listesinde yer alan İspanya ve İtalya'dan tedarik edilen ürün miktarını azaltmayı amaçladığını yazıyor.



Haberde Türk mamulü zeytin yağının bulunabileceği marketler arasında Pyateroçka, Perekrestok ve Çijik'in adı anılıyor. Vkusvill'in de Türk zeytinyağını test etmeye başladığı öğrendildi. Zincir daha önce zeytinyağını İspanya ve İtalya'dan tedarik ediyordu.



Gazetenin aktardığı veriler Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyonun başladığı şubat sonundan temmuz ayına kadar zeytinyağı ithalatının 9 bin 500 tondan 4 bin 500 tona gerilediğine işaret ediyor.



Rusya'da toplam sıvı yağ tüketimi içinde zeytinyağının oranı yalnızca yüzde 1.

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