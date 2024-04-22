O ülke ile Türkiye arasında ticaret güç verecek! Satın almak istiyoruz diyerek resmen Türkiye'ye ilan edildi

Dünyada yaşanan ekonomik krizler Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret ilişkilerini etkilese de iki ülkenin ilişkileri uyumlu bir şekilde devam ediyor. Bugün ise Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 4. ülke konumunda yer alan İngiltere’den Türk plastik üreticilerini ilgilendiren bir istek geldi.

Bu kapsamda İngiltere’de faaliyet gösteren e-ticaret firması bir ithalat talebi bıraktı. Firma talebinde Türkiye’den plastik atık kutusu ithal edeceğini belirtti.