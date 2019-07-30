0553 313 94 23

O ülke duyurdu: Bağdadi füze ile vuruldu

Irak İçişleri Bakanlığı’na bağlı İstihbarat Birimi Başkanı Ebu Ali Besri, terör örgütü DAEŞ'in sözde lideri Bağdadi'ye yönelik düzenlenen operasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bağdadi olarak bilinen İbrahim Awad Bender Samarrayi tehlike altında. Füze ile yaralandı, felç geçirdi" dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 15:43
O ülke duyurdu: Bağdadi füze ile vuruldu

Irak İçişleri Bakanlığı’na bağlı İstihbarat Birimi Başkanı Ebu Ali Besri, Irak’ta yayımlanan Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, İstihbarat ve hava kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlarda DAEŞ lideri Ebubekir Bağdadi’nin füze parçasıyla sırtından yaralandığını ve felç geçirdiğini söyledi.

Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı İstihbarat Birimi Başkanı Ebu Ali Besri, Irak'ta yayımlanan Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, “DAEŞ'in Irak ve Suriye'de askeri olarak yenilmesinden sonra Ebubekir Bağdadi olarak bilinen İbrahim Awad Bender Samarrayi tehlike altında. Şimdi bazı Arap ve yabancı yardımcılarıyla birlikte Suriye'de bulunuyor” dedi.

Besri, geride kalan süre boyunca Bağdadi'nin başlıca işinin, istihbarat faaliyetlerini ve örgütün içine yapılan sızmaları engellemek olduğunu söyledi.

Ali Besri, Bağdadi'nin, Suriye ile Irak'ın Ninova, Selahaddin, Anbar ve diğer bölgelerinde öldürülen teröristlerin yerine bazı değişiklikler yaptığını kaydetti.

Video yayınlamıştı

İstihbarat ve hava kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlarda Bağdadi'nin füze parçasıyla sırtından yaralandığını ve felç geçirdiğini söyleyen Besri, söz konusu saldırının, 2018 yılında Suriye'nin Deyr ez-Zor vilayetine bağlı Hacin bölgesinde Bağdadi ve yardımcılarının toplantı halindeyken düzenlendiğini ifade etti.

Daha önce de örgüt lideri Bağdadi hakkında öldüğü ya da yaralandığına dair haberler çıksa da Bağdadi'nin 29 Nisan 2019'da 18 dakikalık bir videosu yayımlandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:43
  1. Bağdadi
  2. bağdadi vurulma videosu
  3. bağdadi vuruldu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yavaş’tan sanayicilere ziyaret
    1. Başkan Yavaş’tan sanayicilere ziyaret
    2. Başkan Öztürk’ten Çiftçi Malları..
    3. Rusya'da orman yangınları
    4. AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür,..
    5. Sıcaktan bunalan çocuklar süs..
    6. Milyonları ilgilendiriyor! Facebook ve..
    7. Kral tahta çıkışının yıl dönümünde..
    8. Hizmet-İş’ten greve destek
    9. Etkisiz hale getirilen terörist, sözde..
    10. FETÖ'den her yerde aranan eski..
    11. Diyanetten "Hazreti Hatice" açıklaması
    12. Galatasaray'da 3 futbolcu sağlık..
    13. Sinanbey’e otopark
    14. Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı!
    15. Fas Kralından 4 bin 764 tutukluya af
    16. İlk sergilerini açtılar
    17. Malatya’da kaçak içki ele geçirildi
    18. Terör devleti, 4 yaşındaki çocuğu..
    19. Otomobil yol kenarında bekleyen aileye..
    20. Motosiklet hırsızları kıskıvrak..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!