O ülke duyurdu: Bağdadi füze ile vuruldu

Irak İçişleri Bakanlığı’na bağlı İstihbarat Birimi Başkanı Ebu Ali Besri, Irak’ta yayımlanan Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, İstihbarat ve hava kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlarda DAEŞ lideri Ebubekir Bağdadi’nin füze parçasıyla sırtından yaralandığını ve felç geçirdiğini söyledi.

Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı İstihbarat Birimi Başkanı Ebu Ali Besri, Irak'ta yayımlanan Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, “DAEŞ'in Irak ve Suriye'de askeri olarak yenilmesinden sonra Ebubekir Bağdadi olarak bilinen İbrahim Awad Bender Samarrayi tehlike altında. Şimdi bazı Arap ve yabancı yardımcılarıyla birlikte Suriye'de bulunuyor” dedi.

Besri, geride kalan süre boyunca Bağdadi'nin başlıca işinin, istihbarat faaliyetlerini ve örgütün içine yapılan sızmaları engellemek olduğunu söyledi.

Ali Besri, Bağdadi'nin, Suriye ile Irak'ın Ninova, Selahaddin, Anbar ve diğer bölgelerinde öldürülen teröristlerin yerine bazı değişiklikler yaptığını kaydetti.

Video yayınlamıştı

İstihbarat ve hava kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlarda Bağdadi'nin füze parçasıyla sırtından yaralandığını ve felç geçirdiğini söyleyen Besri, söz konusu saldırının, 2018 yılında Suriye'nin Deyr ez-Zor vilayetine bağlı Hacin bölgesinde Bağdadi ve yardımcılarının toplantı halindeyken düzenlendiğini ifade etti.

Daha önce de örgüt lideri Bağdadi hakkında öldüğü ya da yaralandığına dair haberler çıksa da Bağdadi'nin 29 Nisan 2019'da 18 dakikalık bir videosu yayımlandı.