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Ekonomi O ülke dolar ve euroyu bıraktığını duyurdu! Artık dolar ve euro kullanmayacaklar
Ekonomi

O ülke dolar ve euroyu bıraktığını duyurdu! Artık dolar ve euro kullanmayacaklar

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin, ülkesinin ithalat için ABD doları ve euro yerine artık kripto para kullanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 13:09:00 -
O ülke dolar ve euroyu bıraktığını duyurdu! Artık dolar ve euro kullanmayacaklar

İran'da onaylanan kripto yasasının ardından şirketlerin, ithalatta dolar ve euro yerine kripto para ile ödeme yapabilecekleri bildirildi.

İran, ithalat için kripto para kullanımına yönelik yasayı onayladığını duyurdu.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin yaptığı açıklamada, Tahran'ın ithalat için ABD doları ve euro yerine kripto para biriminin kullanımını resmen onayladığını söyledi.

Amin, "Yakıt ve enerjinin nasıl sağlanacağı, lisansların nasıl atanacağı ve verileceği dahil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili tüm konular tasarlandı" dedi.

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