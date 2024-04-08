O ülke "Altın Vize" uygulamasına son veriyor!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede 2013'ten bu yana yürürlükte olan, ev satın almaları ya da yatırım yapmaları halinde yabancılara geçici veya kalıcı oturma izni verilmesini öngören "Altın Vize" uygulamasının kaldırılacağını açıkladı.

Sanchez, Sevilla kentinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 9 Nisan'da düzenlenecek haftalık olağan Bakanlar Kurulu toplantısında Altın Vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik kararın alınacağını duyurdu.

2013'te o dönem iktidarda olan Halk Partisi (PP) tarafından başlatılan uygulamanın iptaline yönelik Konut Bakanlığı tarafından hazırlanan raporun yarın Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini belirten Sacnhez, alınacak yeni kararın kapsamı ve yürürlüğe geçme tarihiyle ilgili bilgi paylaşmadı.

İspanya hükümeti, Altın Vize uygulamasının da etkisiyle ülkede hızla artan konut fiyatlarını kontrol altına almayı hedeflerken, Sanchez, "Konutun spekülatif bir iş değil, bir hak olduğunu güvence altına almak için gerekli tedbirleri alacağız." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO