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Teknoloji O türkü şimdi çok daha anlam kazandı! Çırpınırdın Karadeniz’e KAAN da eşlik etti!
Teknoloji

O türkü şimdi çok daha anlam kazandı! Çırpınırdın Karadeniz’e KAAN da eşlik etti!

Yeniakit Publisher
2024-02-27 15:46:00 -

Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin’in, Milli Muharip Uçak KAAN’ın önünde “Çırpınırdın Karadeniz” şarkısını seslendirdiği anlar TUSAŞ tarafından paylaşıldı.

Milli Muharip Uçak KAAN, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağı olarak öne çıkıyor. 

Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki kazanılacak kabiliyetlerle Türkiye; dünyada ABD, Rusya, Çin gib 5’inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacak.

 

KAAN'ın Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan diğer savaş uçakları, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilir şekilde görev yapması ve üretilecek uçakların 2070’lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülüyor.

TUSAŞ, projenin ana hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin muharip uçak tasarımı, üretimi, entegrasyonu, sertifikasyonu, bakım ve idamesine yönelik bilgi ve tecrübesini artırmak için tüm milli imkânlardan yararlanma yönünde çalışmaları sürdürüyor. KAAN üstün hava hâkimiyetini: yeni silahlarla arttırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle arttırılmış muharebe gücü ile sağlamaktadır.
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