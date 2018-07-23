O turistin cenazesi Almanya'ya gönderildi

Kırklareli'nde, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybeden turistin cenazesi, otopsi için getirildiği Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından memleketi Almanya'ya gönderildi.

Alman uyruklu Födisch Maximilian'ın cenazesi otopsi için (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi.

Almanya'nın Leipzig şehrinde yaşayan Maximilian'ın ailesine haber verildiği ancak ailenin sağlık sorunları nedeniyle cenazeyi almaya gelemediği belirtildi.

Federal Almanya Cumhuriyeti ve Fransa Cumhuriyeti Edirne Fahri Konsolosu Dr. Ercan Dursunoğlu gözetiminde morgdan alınan Födisch Maximilian'ın cenazesinin bulunduğu tabut, merkezi Antalya'da olan cenaze şirketinin aracına konuldu.

Cenazenin önce Antalya'ya oradan da uçakla Alman turistin ailesinin yaşadığı Leipzig şehrine gönderileceği kaydedildi.

Yıldırım çarpması sonucu yaralanan diğer bisikletçi Fransa uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas'ın, aynı uçakta cenazeye refakat edeceği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giren Alman ve Fransız iki turist, bisikletleriyle Edirne'ye gitmek üzere yola çıkmış, 17 Temmuz'da Ürünlü köyünde yıldırım isabet etmişti.

Olayda Alman uyruklu Födisch Maximilian (27) hayatını kaybetmiş, Fransa uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas da yaralanmıştı.