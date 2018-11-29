O teklif yasalaştı! Artık ücretli olacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çevrenin korunmasına yönelik teklif kabul edilerek yasalaştı.

Plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesi, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanan cezanın artırılması, yeni imar planlarında bisiklet yollarının zorunlu tutulması gibi düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre plastik alışveriş poşetleri artık ücretli olacak. Ücretin en az 25 kuruş olması öngörülüyor.

Ücreti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca oluşturulacak komisyon her yıl güncelleyecek, plastik poşetlerin ücretsiz olduğu satış noktalarına para cezası kesilecek.