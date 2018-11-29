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O teklif yasalaştı! Artık ücretli olacak!

TBMM Genel Kurulu'nda, çevrenin korunmasına yönelik teklif kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre alışveriş poşetleri artık ücretli olacak.

29 Kasım 2018 Perşembe 20:21
O teklif yasalaştı! Artık ücretli olacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çevrenin korunmasına yönelik teklif kabul edilerek yasalaştı.

Plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesi, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanan cezanın artırılması, yeni imar planlarında bisiklet yollarının zorunlu tutulması gibi düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre plastik alışveriş poşetleri artık ücretli olacak. Ücretin en az 25 kuruş olması öngörülüyor.

Ücreti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca oluşturulacak komisyon her yıl güncelleyecek, plastik poşetlerin ücretsiz olduğu satış noktalarına para cezası kesilecek.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 20:21
  1. TBMM
  2. market
  3. alışveriş
  4. poşet

YORUM YAZ

  • erzincanli hulusierzincanli hulusi18 dk önce
    korkarim bu isin icinden bir "dayinin"poset imalati yapan bir akrabasi cikacak....avrupanin bir cok yerinde posetden para alinir, ama bu tür ince kalitesiz posetlerden para alinmaz, konfeksiyoncularin posetleri gibi saglam kaliteli posetlerden para alirlar, 10 kereden fazla geri kullanabilirsin.
  • SerhatSerhat23 dk önce
    Ne kadar mutlu olduk ..... meclis çalışıyor... biz de durmuyoruz eyt
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