O tarihte nikah daireleri boş! Kimse bu tarihte evlenmek istemiyor

Evlilik yıl dönümünü dört yılda bir kutlamayı istemeyen çiftler, nikah için 29 Şubat'ı tercih etmiyor. Her gün en az 10 kişinin mutluluğa adım attığı Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda da 29 Şubat için kimsenin nikah tarihi almadığının bilgisini paylaştı.

KİMSE 4 YILDA BİR KUTLAMAK İSTEMİYOR

Evlendirme dairelerinde normalde 15 dakikada bir nikah kıyılırken, 29 Şubat için ise genelde kimse başvurmuyor. Çünkü evlilik yıldönümünü kimse 4 yılda bir kutlamak istemiyor. Maddi açıdan böyle bir kutlama karlı olsa da özellikle kadınlar böyle bir günde evlemeye razı olmuyor.

BU YILDA ŞUBAT 29 ÇEKİYOR

Bu yıl, 4 yılda bir gerçekleşen artık yıllardan birisi yaşanıyor. Buna göre, artık yılın 2024'e denk gelmesi nedeniyle bu yıl şubat ayı 29 çekiyor. Evlilik yıldönümü bu tarihe denk gelenler, kutlamayı 4 yılda bir yapmak zorunda kalıyor. Bu nedenle evlenmek isteyen, ancak hayatlarının en mutlu gününü 29 Şubat'a denk getirmek istemeyen çiftler, başka tarihleri tercih ediyor.

KİMSE KAYIT YAPTIRMADI

Bu durumun en çarpıcı örneği Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda yaşanıyor. Her gün en az 10 nikahın kıyıldığı tesiste 29 Şubat için hiç kimsenin evlilik için kayıt yaptırmadı.Belediye yetkilileri, o özel gün için salonun boş göründüğünü belirtti. Önceki yıllara bakıldığında 2020’de 3 kişinin bu tarihte nikah işlemi yaptırdığı bildirildi.

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