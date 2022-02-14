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Gündem O tarihe dikkat! İstanbul'a yeniden kar geliyor
Gündem

O tarihe dikkat! İstanbul'a yeniden kar geliyor

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, "Şubatın son haftasında soğuk ve yağışlı hava kütlesi Türkiye'de etkili olabilir. 2-3 gün sürecek ve Sibirya üzerinden sarkacak. İstanbul dahil ülkede kar yağışı yapar" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 16:32:00 -
O tarihe dikkat! İstanbul'a yeniden kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta hava durumu tahminlerini paylaştı. Bugün İstanbul, Osmaniye, Balıkesir, Düzce, dahil birçok şehirde sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Bilecik, Bolu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de ayın son haftasına işaret etti. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şubat son haftasında soğuk ve yağışlı hava kütlesi Türkiye'de etkili olabilir. 2-3 gün sürecek ve Sibirya üzerinden sarkacak. İstanbul dahil ülkede kar yağışı yapar. Uzun vadeli hava tahminlerinin gerçekleşme olasılığı % 70'in altındadır. Bu nedenle değişebilir takip edeceğiz" dedi. 

 

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