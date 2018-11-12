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O taksici hakkında karar verildi

İstanbul'da bir kadın turisti taciz eden ve ardından dolandıran taksici hakkında tutuklama kararı çıktı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:01
O taksici hakkında karar verildi

İstanbul'da, bir turistin kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan taksici Birol T. (33) "basit cinsel saldırı ve dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Şişli'de Tayland uyruklu turist kadından fazla para aldığı ve taciz ettiği iddia edilen taksici Birol T, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Birol T. tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Birol T, "basit cinsel saldırı ve dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:01
  1. İstanbul
  2. taksici

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