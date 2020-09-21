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Spor O takım transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor
Spor

O takım transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Göztepe, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiralamayı istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 22:07:00 -
O takım transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor

Süper Lig'de Yeni Malatya ve Denizlispor maçlarından 4 puan çıkararak çıkış yapan Göztepe Kulübü, sürpriz transferlere hazırlanıyor.

Emre Mor gündemde!

Sarı-kırmızılı ekip, Celta Vigo'da forma terleten Emre Mor'u gündemine aldı.

Futbolcuya tekliflerini yolladılar

Geçtiğimiz sezon ilk yarıda Galatasaray'da, ardından da Yunan ekibi Olympiakos'ta kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki genç kanat oyuncusu ile temasa geçen kulüp yönetimi, futbolcuya teklifini yolladı.

İspanyol kulüp karar aşamasında

Celta Vigo'da iyi bir performans ortaya koyan yıldız oyuncu Emre Mor için şu anda karar verme aşamasında olan İspanyol kulübü, milli futbolcuyu bu sezon takımda tutmayı düşünüyor.

Son kararı Emre Mor verecek

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un da Emre Mor transferine olumlu yaklaştığı belirtildi. Palut'un Halil Akbunar'a alternatif oluşturmak için arayışta olduğu biliniyordu.

Emre Mor hakkında temel bilgiler

Emre Mor, 24 Temmuz 1997'de Danimarka’da doğdu. Genç futbolcunun babası Türk, annesi ise Makedondur. Emre Mor, baba tarafından aslen Uşak ili Sivaslı ilçesi Tatar kasabasındandır. Mor, Danimarka'da yetişmiştir.

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