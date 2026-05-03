O tablo birilerinin kimyasını bozdu! İşte Abdülhamid Han mesajının perde arkası

Abdülhamit'in tablosu gündem oldu.

Tablonun asıldığı yer neresi, İçişleri bakanı Mustafa Çiftçi'nin makam odası ve bu resim asıldıktan sonra ortalık karıştı.

Bu resimin asılmasından rahatsız olanlar varmış, rahatsız olanlar elbette olur, sıkıntı yok, bunlar bilinen şeylerdir.

Ama en çok bu sorular soruldu!

Yahu dediler ki Osmanlı tarihinde üç kıtayı feth eden Yavuz Sultan Selim varken, İstanbul'u fetheden Osmanlı'nın en geniş sınırlarına ulaştıran Kanuni Sultan Süleyman varken, neden Abdülhamit han neden?

Nedenini size anlatayım!

Abdülhamit Han'ı Fatih Sultan Mehmet, Yavuz veya Kanuni'den ayıran en temel özellik, bir taraf devletin en güçlü zamanlarında Fetih politikalarını izlerken; Abdülhamit Han, devletin yıkılış zamanında çökülüş döneminde devleti ayakta tutmanın mücadelesiydi.

Yani anlayacağınız Abdülhamit Han'ın dönemi, şimdi "Türkiye'nin son Yüzyıldır."

Türkiye'nin yaşadığı bütün olaylara en benzer dönemdir. Fatih, Yavuz veya Kanuni'den dış güçler ile savaşırken, Abdülhamit Han, iç işkal cephesinin oyunlarına her türlü tehlikelerden ve türlü ihanetlerine maruz kalmış bir padişahtır.

Şimdi mevcut Türkiye'de posteri asılan kişi, mevcut konjektör için örnek alınan kişidir.

Abdülhamit Han'da, aynen Türkiye gibi kendi döneminde varlık mücadelesi vermiştir. Anlayacağınız düzen farklı düzen olsa da, "taktik aynı taktiktir" ve "düşman aynı düşmandır," ha "Abdülhamit ha Başkan Recep Tayyip Erdoğan," o posterin anlamı da o asılan posterin anlamı da bir zamanda bize kurulan bu oyunları da çok iyi biliyoruz ve bundan da iyi ders çıkarttık.

Artık bu oyunlarınıza gelmenin mesajıdır.

Hani diyorlar ya; şimdi "Türkiye'nin Yüz Yılı" ve "Şahlanmış Yüz Yılı" şahlanımızın bittiğinde Abdülhamit Han'ın posteri indirilir, Fatih Yavuz Sultan'ın posteri asılır.

Yeter ki o dönemlere o zamanlara gelelim, burada Abdülhamit Han'ın anlamı diğer padişahlardan üstün olması anlamına gelmez.

Mevcut ahval ve Şeriat altında Türk devlet politikasına örnek olmak ve ders vermek niteliğindedir.

Ama tabii ki birilerinin bunu anlayacak çapı da yoktur.

Yani zannedersin ki hani Fatih'i asmıyorsun bunu asmıyorsun derken Fatih'ten rahatsız olmuyor.

Sözüm meclisten dışarı!

Bunların yaptıkları zulüm, 1453'te başlamış diyenlerdir ve onların torunlarıdır.

Türkiye'nin her türlü gelişiminden ve her türlü başarısından rahatsız olanlardır.

İçişleri bakanı "Hafız" Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum, gelişinden Siyonizm'min kalıntıları rahatsız olduklarını yazmaktan çekinmiyorum. Bakan Mustafa Çiftçi'yi buradan tebrik ediyorum ve başarıların devamını diliyorum.

Bütün devlet bakanlarımıza örnek olsun!

Abdülhamit Han'ın tablosu bütün diğer odalara asılsın.

Bütün dünya anlasın ki, biz geçmişteki ve geçmişin hesabını güderiz ve dersimizi çıkarttık.

Türkiye'ye devletine yanlış yapanın elbette cezası kesilecektir, demedi demeyin!

Özün kısası bundan ibarettir.

- Araştırmacı Gazeteci yazar

Vehbi Korkutata