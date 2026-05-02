Tavuk fiyatlarında zammı savundu! İşte fahiş fiyat çetesinin arkasındaki güç

Halkın temel gıdaya uygun fiyatla ulaşması için devletin uyguladığı fiyat istikrarı politikaları, CHP’nin çakma Tarım Bakanı Sencer Solakoğlu’nu rahatsız etti. Solakoğlu, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla adeta fırsatçıların sözcülüğüne soyunarak, tavuk fiyatlarındaki artışı meşrulaştırmaya çalıştı.

Fiyat Artışını "Arz-Talep" Kılıfıyla Savundu

Devletin fahiş fiyatlara karşı yürüttüğü kararlı mücadeleyi hedef alan Solakoğlu, üretim planlaması ve ihracat kısıtlamaları üzerinden spekülasyon yaptı.

Sektörün "yerle bir edildiğini" iddia eden CHP’li isim, fabrikaların üretimi kasten düşürdüğünü itiraf eder nitelikteki sözleriyle, halkın cebine göz diken lobilerin savunuculuğunu üstlendi. Solakoğlu, “Üretim azalırsa fiyat çıkar” diyerek, tavuk eti fiyatına zam yapılmasını savundu.

Devletin Denetiminden Rahatsız Oldu

Hükümetin süt ve tavuk gibi temel gıda ürünlerinde fiyat artışını önlemek adına attığı adımları “döverek kontrol etmeye çalışmak” olarak nitelendiren Solakoğlu, kamu yararını hiçe saydı.

Gerçekleri bağlamından kopararak Türkiye’nin ihracat pazarlarını kaybettiği yalanına sarılan çakma bakan, stokçuların ve fahiş fiyat uygulayanların önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

Vatandaşın Değil, Lobilerin Yanında

Katıldığı etkinlikte algı operasyonu yürütmeye çalışan Solakoğlu’nun bu tavrı, "CHP kimin yanında?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek yerine, arz güvenliğini bahane ederek fiyat artışlarına zemin hazırlayan bu açıklamalar, kamuoyunda büyük tepki topladı.