O solağın da kafasına sonunda dank etti! He şunu bileydin koçum

Mevcut muhalefetten bir halt olmayacağını solak Birgün gazetesi yazarı Güven Gürkan Öztan da sonunda anladı. Muhalefetin halkın nabzını ölçemediği itirafında bulunan Öztan, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Muhalefet henüz seçim sonuçlarının şokunu üzerinden atabilmiş değil. Millet İttifakı’nın lokomotifi CHP de, en güçlü ikinci bileşeni İyi Parti de kabuğuna çekilmiş iç sorunlarıyla uğraşıyor. HDP’de ise hem Emek ve Özgürlük İttifakı’na hem de parti içi dengelere dair bir değerlendirme süreci yaşanıyor. Büyük umutlarla girilen bir seçim sonrasında muhalefetin aldığı sonuç elbette türbülansa girmesine yol açacaktı. Ancak bu türbülanstan sağ salim çıkmak yalnızca kokpitte kimin olacağını tartışmakla başarılacak bir iş değil. Dışarıda olup bitene gözünüzü kulağınızı kapattığınızda doğru istikamet belirlemek imkânsız hale geliyor.

Şu anda Meclis muhalefetinin en büyük sorunu seçim öncesinde gündem yaptığı meselelere sırt çevirmiş olması.”



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