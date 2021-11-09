O skandal küfürlerin sahibi Türkkan’a bir suç duyurusu daha yapıldı: Bu kez hukuk öğrencisi şikayetçi oldu

Hafta içerisinde İP Genel Başkanı Meral Akşener ve yönetiminin doğu illerini ziyareti kapsamında uğradığı Bingöl'de menfur bir olay gerçekleştiğini hatırlatan Tanrıöven, "Yüreğinde zerrece vatan sevgisi bulunduran her vatandaşı bu olay derinden sarsmıştır. 4000 yıllık Türk töresinde ve İslam geleneğimizde şühedanın yeri bellidir. Şehidimizin öz ağabeyi, İP Grup Başkanvekili olduğundan habersiz, soy isminin 2 hecesine de şaibeyle bakmamıza neden olan Lütfü Türkkan'ın ağır hakaretlerine ve küfürlerine maruz kalmıştır." dedi.

Bu kişinin, şehidin ailesinden, bacısından ve herkesten özür dilemeye bile tenezzül etmediğini aktaran Tanrıöven, "Vicdanlarda bu özür hükümsüzdür. Bu küfür bu memleketin tüm şehitlerine, tüm kadınlarına ve vatandaşlarına edilmiştir. Üniversite öğrencileri ve onurlu Türk gençleri olarak bugün burada yaptığımız basın açıklaması ve suç duyurusu bizler için bir ödevdir." diye konuştu.

Türkkan için görev değişikliği yetmeyeceğini, partisinde barındırılmaması gerektiğini de aktaran Tanrıöven, konuşmasının sonunda bir balon alarak patlattı ve "Bu şahıs ve bu kişilerin milliyetçiliği bu balon gibi patladı." ifadesini kullandı.

Tanrıöven daha sonra şikayetçi olarak ismi yazılı olan suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Dilekçede, Lütfü Türkkan'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçlarından yargılanması talep ediliyor.