O sistemle elektrik faturası yüzde 80 düştü! Fazla elektriği satıp para bile kazanıyor

Antalya'da yaşayan genç üretici, 2019 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yüzde 50 oranında hibe alarak kurduğu sistemle elektrik faturası derdinden kurtuldu.

Devlet desteğiyle Aksu’da güneş panelleriyle elektrik üreten ilk ve tek sera yaptırdıklarını belirten üretici Hasan Şişli, “ Aksu ilçesi Cihadiye mahallesinde 3 yıldır aktif çiftçilik yapıyorum. Çift ekim domates ekiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni dikim yaptık seraya" diyen Şişli "Seramız, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından aldığımız hibe desteğiyle güneş enerjisiyle çalışıyor. 25 kW gücünde, 96 tane güneş paneliyle 5 dekar kapalı alana sera kurdurduk." dedi.

Şişli "Güneş panelimiz 2019 yılında 178 bin TL’ye, seramızın kurulumu da 245 bin TL’ye mal oldu. Bunun yüzde 50’sini devletimiz karşıladı. Aksu’da güneş paneliyle elektrik üreten tek üreticiyiz” diye konuştu.

Elektrik ihtiyacının yüzde 80’nini güneş panellerinden karşıladıklarını kaydeden Hasan Şişli, “Burada motorlu havalandırma, sirkülasyon fanları, işçi evinin elektriği, sondajın elektriğini güneş panellerinden üretilen elektrikle karşılıyoruz. " dedi.

Şişli "Bu seramızın diğer bir özelliği ekilir dikilir sera olması sebebiyle ruhsata tabidir. Ruhsat ve iskânı olan bölgede ki tek sera diyebilirim. Elektrik maliyetlerinin artması bu günlerde çiftçimizin belini bükmektedir." ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Şişli "O yüzden güneş panelini, çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Seralarının önüne kurdurabilirler, elektrik maliyetlerinin yüzde 80’ni bu yöntemle karşılanmaktadır” şeklinde konuştu.

Güneş panellerinden ürettikleri elektriğin fazlasını sattıklarını ifade eden Hasan Şişli, “2019 yılında kurmuş olduğumuz güneş enerjisi santrali sayesinde yıllık ortalama 4-5 bin TL olarak gelen faturamız, bin TL civarına kadar düştü. Ürettiğimiz kadar tüketirsek sorun olmuyor. Ürettiğimizin fazlasını da elektrik dağıtım şirketine satma gibi bir durumumuz oluyor." dedi.

"Serada kış aylarında sulama ihtiyacı çok olmadığından fazla üretim sağlıyoruz" diyen Şişli "Bu üretimi de pano sayesinde dağıtım şirketinin sistemine gönderiyoruz. Uzaktan okuma sistemiyle belli bir fatura kesme durumu ortaya çıkıyor, oradan da mini bir gelirimiz oluyor” ifadelerini kullandı.