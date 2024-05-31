O şirket işletecek, yatırım yaptı! Güneş santrali: Haziran'da üretime geçecek... Resmi olarak yayımlandı

Kayseri Mimarsinan OSB'de faaliyet gösteren Kayserili şirket Temapol Polimer Plastik, güneş enerjisi santrali projesini Haziran ayı sonunda tamamlamayı hedefliyor. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Kayseri Mimarsinan OSB'de faaliyet gösteren Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., saha tipi güneş enerjisi santrali (GES) projesi hakkında Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla önemli bir açıklama yaptı.

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "TMPOL" koduyla işlem gören Temapol Polimer Plastik, GES Bağlantı Hattı işinin geçici kabul sürecinin Kayseri Ve Civarı Elektrik Tük A.Ş. tarafından başlatıldığını duyurdu. Şirket, inşaat çalışmalarının hızla ilerlediğini ve projenin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. Hedeflerinin, projeyi Haziran ayı sonuna kadar tamamlayarak faaliyete geçirmek olduğunu vurgulayan Temapol, sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Temapol Polimer Plastik'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Şirketimizin, saha tipi (Arazi Tipi) Güneş Enerjisi Santrali kurulumu ile ilgili olarak, GES Bağlantı Hattı işinin geçici kabul süreci Kayseri Ve Civarı Elektrik Tük A.Ş. tarafından başlatılmış olup, inşaat çalışmaları da çok hızlı bir şekilde devam ederek, tamamlanma aşamasına doğru ilerlemektedir. Haziran ayı sonuna kadar projenin tamamlanması ve faaliyete geçirilmesi hedefimiz yine aynı şekilde devam etmektedir. Süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

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