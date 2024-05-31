  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Elon Musk da geleceğine söz verdi! Yüzbinler akın akın Adana'ya gidecek

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı!

SGK'dan korkutan hamle! O kişilerin emekli maaşı iptal ediliyor!

BAE'liler kırmızı kodla dünyaya servis etti: Türkiye operasyona başlayabilir

İsmini bakın nereden alıyor! Huzurlarınızda Türkiye'nin ürkütücü gücü Kemankeş

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği başladı! Manchester Unitedlı yıldız bedavaya geliyor

Sanki Yunan gazetesi! Atatürkçü medyada tatbikat sessizliği

Yatırım piyasalarını neler bekliyor? İslam Memiş Haziran sonrası tüyolar verdi

Yunanistan'da büyük panik: Türkiye oraya doğalgaz ve petrol aramaya gidiyor

Türk havacılığının altın çağı Selçuk Bayraktar’dan müthiş paylaşım
Ekonomi O şirket işletecek, yatırım yaptı! Güneş santrali: Haziran'da üretime geçecek... Resmi olarak yayımlandı
Ekonomi

O şirket işletecek, yatırım yaptı! Güneş santrali: Haziran'da üretime geçecek... Resmi olarak yayımlandı

Yeniakit Publisher
2024-05-31 18:19:00 -
O şirket işletecek, yatırım yaptı! Güneş santrali: Haziran'da üretime geçecek... Resmi olarak yayımlandı

Türk şirketin açıkladığı güneş santrali projesinin için Kayserili şirket Temapol Polimer Plastik harekete geçti.

Kayseri Mimarsinan OSB'de faaliyet gösteren Kayserili şirket Temapol Polimer Plastik, güneş enerjisi santrali projesini Haziran ayı sonunda tamamlamayı hedefliyor. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Kayseri Mimarsinan OSB'de faaliyet gösteren Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., saha tipi güneş enerjisi santrali (GES) projesi hakkında Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla önemli bir açıklama yaptı.

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "TMPOL" koduyla işlem gören Temapol Polimer Plastik, GES Bağlantı Hattı işinin geçici kabul sürecinin Kayseri Ve Civarı Elektrik Tük A.Ş. tarafından başlatıldığını duyurdu. Şirket, inşaat çalışmalarının hızla ilerlediğini ve projenin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. Hedeflerinin, projeyi Haziran ayı sonuna kadar tamamlayarak faaliyete geçirmek olduğunu vurgulayan Temapol, sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Temapol Polimer Plastik'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Şirketimizin, saha tipi (Arazi Tipi) Güneş Enerjisi Santrali kurulumu ile ilgili olarak, GES Bağlantı Hattı işinin geçici kabul süreci Kayseri Ve Civarı Elektrik Tük A.Ş. tarafından başlatılmış olup, inşaat çalışmaları da çok hızlı bir şekilde devam ederek, tamamlanma aşamasına doğru ilerlemektedir. Haziran ayı sonuna kadar projenin tamamlanması ve faaliyete geçirilmesi hedefimiz yine aynı şekilde devam etmektedir. Süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23