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Medya O Ses Türkiye ile ilgili şok gelişme! Acun'a soğuk duş...
Medya

O Ses Türkiye ile ilgili şok gelişme! Acun'a soğuk duş...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve formatının yabancı ülkelerden alınarak ülkemizde de sergilendiği TV8’in programı O Ses Türkiye, 31 Aralık Cumartesi akşamı yine yılbaşı kutlamaları adı altında özel bölümle ekrana gelirken, jürideki bir ismin olmaması ise Acun Ilıcalı'ya soğuk duş mu sorularını beraberinde getirdi

Yeniakit Publisher
2022-12-10 15:48:00 - 2022-12-10 15:49:20
O Ses Türkiye ile ilgili şok gelişme! Acun'a soğuk duş...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve formatının yabancı ülkelerden alınarak ülkemizde de sergilendiği TV8’in programı O Ses Türkiye, 31 Aralık Cumartesi akşamı yine yılbaşı kutlamaları adı altında özel bölümle ekrana gelirken, jürideki bir ismin olmaması ise Acun Ilıcalı'ya soğuk duş mu sorularını beraberinde getirdi.

Ekran dünyasının tanınmış isimlerinin müzik yeteneklerini sergilediği O Ses Türkiye  özel bölümünün jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu. Programda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan dörtlüsü yarışmacılara puan verecek. Jüri, bu gecede birbirinden ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri yarışmacıları kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak.

ACUN ILICALI'YA SOĞUK DUŞ!

Yaşadığı sansasyonel hayatı sebebiyle programda kendine yer bulamayan Hadise'nin, Acun Ilıcalı'nın bu formatı Türkiye'ye getirdiği günden beri yanı başında olmasına rağmen bu sefer jüride Hadise'nin yer almaması dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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