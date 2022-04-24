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Gündem O şerefsiz tutuklandı! Şimdi gördün mü gününü?
Gündem

O şerefsiz tutuklandı! Şimdi gördün mü gününü?

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, babası ve babaannesini darbeden ve bu anları da sosyal medya hesabından paylaşan kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 11:56:00 -
O şerefsiz tutuklandı! Şimdi gördün mü gününü?

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, babası ve babaannesini darbeden ve bu anları da sosyal medya hesabından paylaşan kişi tutuklandı.

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin birlikte yaşadığı babası ile babaannesini dövdüğü, darp görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin Y.G. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Narlıdere'deki adresinde gözaltına aldı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, darbedilen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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Yorumlar

deniz HAN

''ANNE BABANIZA ÖF BİLE DEMEYİNİZ '' DİYEN PEYGAMBERE İNANIYORUZ AHLAKLI BİR NESİL YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ

Zayıf karakterli pis işlerin kölesi

Kişinin ruhunu teslim almış kötü ruhların baskısı altında olduğu suratından belli iblisler ruhunu ele geçirip kendi pis işlerinde kullanıyor ...
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