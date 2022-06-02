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Ekonomi O sektörden, "Kârımız çok düşük" pişkinliği
Ekonomi

O sektörden, "Kârımız çok düşük" pişkinliği

Asgari ücrete 2022 yılında yapılması beklenen ikinci zamma akaryakıt sektöründeki işverenlerden karşı hamle geldi. Akaryakıt zamlarına karşı kârlarının düştüğünü iddia eden PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, kendilerinin muaf tutulmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 13:16:00 -
O sektörden, "Kârımız çok düşük" pişkinliği

Asgari ücrete 2022 yılında yapılması beklenen ikinci zamma akaryakıt sektöründeki işverenlerden karşı hamle geldi. Akaryakıt zamlarına karşı kârlarının düştüğünü iddia eden PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, kendilerinin muaf tutulmasını istedi.

 

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, son günlerde kamuoyunda tartışılan asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okumuş, “Akaryakıt bayilerinin kâr marjı yüzde 15’e yükseltilene kadar asgari ücret artışından muaf tutulmalıdır. Bayilerin bu yükü mevcut kâr marjıyla kaldırmaları mümkün değildir” dedi.

Okumuş, bayilerin kâr marjının brüt 2,9 seviyesinde olduğunu ve bu oranın yüzde 15'e çıkarılması gerektiğini ifade etti. Enflasyon sebebiyle maliyetlerin artığını ve kâr marjı artmadığı için kârın eridiğini dile getiren Okumuş, "Adeta zararına çalışır durumdalar. Akaryakıt bayilerinin ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçtiği gerçeği de göz önüne alınarak, asgari ücret artışından akaryakıt bayilerinin muaf tutulmasını istiyoruz" diye konuştu.

 

 

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