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Ekonomi O sektör Mark Zuckerberg'e 50 milyar dolar kaybettirdi
Ekonomi

O sektör Mark Zuckerberg'e 50 milyar dolar kaybettirdi

Yeniakit Publisher
2023-10-28 07:32:00 -
O sektör Mark Zuckerberg'e 50 milyar dolar kaybettirdi

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta, metaverse yatırımları yüzünden beş yılda yaklaşık 50 milyar dolar para kaybetti. Reality Labs bölümünün işletme zararı 2023’ün ilk dokuz ayında 11 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta, metaverse yatırımları yüzünden beş yılda yaklaşık 50 milyar dolar para kaybetti. Reality Labs bölümünün işletme zararı 2023’ün ilk dokuz ayında 11 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Mark Zuckerberg'in Facebook'un adını Meta olarak değiştirerek şirketinin metaverse olarak adlandırılan alana geçişini yansıtmasının üzerinden neredeyse iki yıl geçti.

Mark Zuckerberg’in şirketi Meta, metaverse teknolojisi yüzünden yaklaşık 50 milyar dolara yakın zarar etti. Bu rakam pek çok tanınmış şirketin piyasa değerini ve dünyanın en zengin insanlarından bazılarının servetini gölgede bıraktı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi olan şirket, 2019’un başından bu yana Reality Labs bölümü nedeniyle toplam 47 milyar dolar kaybetti.

Bölümün işletme zararı 2019’da 5 milyar doların altındayken 2021’de 10 milyar doların üzerine çıktı. Bu zarar, 2022’de yaklaşık 14 milyar dolar oldu. 2023’ün ilk dokuz ayında ise 11 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Zuckerberg ve ekibi bu eğilimin devam edeceğini öngördü. Meta’nın üçüncü çeyrek raporunda “RL işletme zararlarımızın 2024’te anlamlı bir şekilde artmasını bekliyoruz. RL yatırımlarımızın çoğu, ancak önümüzdeki on yıl içinde tam olarak gerçekleştirilebilecek. Bu yatırımlar son teknoloji araştırma ve geliştirmeye yöneliktir” ifadeleri yer aldı.
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