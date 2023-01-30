O sektör inceleniyor: 80 bin kişi radarda!

Kira geliri elde edenler ve emlakçılardan oluşan 55 bin kişi ile gayrimenkulün değerini düşük gösteren 80 bin mükellef inceleme altına alındı

Son dönemin tartışma konularından fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçılar dahil gayrimenkul sektörü içerisindeki herkes mercek altına alındı.

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TRT'nin haberine göre, gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri mercek altına alındı. Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü. Vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.

55 bin riskli işlem tespit edildi

İncelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılacak.

80 bin mükellef mercek altında

RADAR sistemiyle mükellefler de yakından takipte. Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit edililiyor. İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı.