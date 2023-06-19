O şehrimize il olmak gerçekten yakışacak! İlçe için bir karar gündeme geldi! Dikkat çeken detaylar

Başkan Karagöl: Erbaa’mızın gelişmiş bir şehir olarak il olmayı hak ettiğine inanıyorum

TOKAT’ın Erbaa İlçe Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 100 il çıkışının ardından il olmak için gerekli girişimleri yapacaklarını, ilçe kaymakamıyla, sivil toplum kuruluşları ve şehrin önde gelenleriyle görüşüp Erbaa’nın potansiyelini Ankara’da anlatmak için adım atacaklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" açıklamasının ardından Tokat’ın Erbaa ilçesinin yıllardır süren il olma talebi şehirde yeniden gündeme geldi.

Erbaa’nın sosyal, ekonomik ve coğrafi olarak il olma potansiyelini karşıladığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, “Kaymakamımız Sayın İsmail Altan Demirayak ile muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş insanlarımızla görüşmeler gerçekleştirmeyi, kapsamlı bir dosya hazırlayıp Ankara’da girişimlerde bulunmayı planlıyoruz. Şehrimiz ekonomisiyle, istihdam olanaklarıyla önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. İl olma hayalimiz genç nüfusumuzla organize sanayimizle, üretim kapasitemizle vücut buluyor. Bu konuyu şehrimizin her kesimiyle görüşüp toplantılar yapıp ete kemiğe büründürmeyi planlıyoruz. Yapacağımız toplantılarda il olma hayalimizin tüm unsurlarını masaya yatıracak ardından bu kapsamlı dosyayı Ankara’ya ulaştıracağız. Potansiyelimizin Ankara’da da fark edilmesini, Erbaa’nın neden il olması gerektiğini anlatacağız. Erbaa’mızın gelişmiş bir şehir olarak il olmayı hak ettiğine inanıyorum” dedi.(DHA)

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