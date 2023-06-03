O şehirde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kuzenini yanlışlıkla öldürdü!
Edirne'de şoke eden bir olay yaşandı. Anneannesinin evinde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk, kuzeni 16 yaşındaki Naz Gürateş'i kazara vurarak öldürdü.
Edirne'de şoke eden bir olay yaşandı. Anneannesinin evinde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk, kuzeni 16 yaşındaki Naz Gürateş'i kazara vurarak öldürdü.
Edirne‘de kazara yaşanan olay şoke etti. 11 yaşındaki kuzeninin kazara tüfekle vurduğu 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.
TÜFEK YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI
İddiaya göre, Menzilahir Mahallesi Taşköprü Sokak’ta Y.D. anneannesinin evinde tüfekle oynamaya başladı.
Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar evdeki kuzeni Naz Gürateş’e isabet etti.
Yaralanan Gürateş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gürateş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Y.D. polis ekiplerince yakalandı.