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Yerel O şehirde Temmuz ayında kar mesaisi sürüyor!
Yerel

O şehirde Temmuz ayında kar mesaisi sürüyor!

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O şehirde Temmuz ayında kar mesaisi sürüyor!

Bitlis'in Hizan ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının bazı yerlerde 1 metreyi geçtiği 3 bin rakımlı Kolludere Yaylası'nın yolunu açmak için çaba harcıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının bazı yerlerde 1 metreyi geçtiği 3 bin rakımlı Kolludere Yaylası'nın yolunu açmak için çaba harcıyor.

Kış boyunca sorumluluk bölgelerindeki yollarda ulaşımın aksamaması için mesai yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yazın da besicilerin kullandığı yaylaların yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Ekipler, iş makineleriyle 3 bin rakımlı Kolludere Yaylası'nda halen karın erimediği noktalarda çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, yolu kısa sürede ulaşıma açmayı planlıyor.

Kaynak: AA

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