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O şehirde tarihe büyük saygısızlık!

İçinde özellikle Selçuklu dönemine ait birçok tarihi yapının yer aldığı Kayseri'deki kümbet ve çeşmelerin son durumu görenleri şaşkına çeviriyor.

10 Temmuz 2018 Salı 11:07
O şehirde tarihe büyük saygısızlık!

Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, Kayseri kent merkezi içinde ve dışında Selçuklu dönemine ait birçok tarihi yapıya sahip Kayseri'de son dönemlerde tarihi eserlere sprey boya ile yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi'nde 1363 yılında yapılan Eratna sancaktarının kızı Ulu Hatun Türbesi, 12 Yüzyıl'a ait Hacı Çavlı kümbetlerinin dış kısmı, gençlerin ve aşıkların yazı alanı oldu. Selçuklu dönemine ait motiflerle süslü iki tarihi yapı, sprey boya ile tahrip edildi.

Zarar gören tarihi yapılardan birisi de Selçuklu dönemine ait çeşme oldu. Mahalle sakinleri tarihi eserlere saygısızlık yapan kişilerin cezalandırmasını ve bu eserlerin temizlenmesini istedi.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:07
  1. Kayseri
  2. Tarihi eserler

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