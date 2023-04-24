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Yerel O şehirde sokak ortasında çatışma: Anne kucağındaki bebek vuruldu!
Yerel

O şehirde sokak ortasında çatışma: Anne kucağındaki bebek vuruldu!

Yeniakit Publisher
2023-04-24 09:23:00 -
O şehirde sokak ortasında çatışma: Anne kucağındaki bebek vuruldu!

Adana Seyhan'da silahlı kavgada yoldan geçen kadının kucağındaki bebek öldü, 7 kişi yaralandı. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen kadının kucağındaki bebek mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde husumetli oldukları öne sürülen iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavga sırasında yoldan geçen kadının kucağındaki bebeğe mermi isabet etti. Bebek ve kavgada yaralanan 7 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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Yorumlar

Burak

Şu işe bak ya! adamlar güpegündüz kavga ediyor, şehrin ortasında silahlar çekiliyor, masum bebek öldürülüyor. Şüpheli yakalanamıyor ama çok şükür yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. Adana valisi, seyhan kaymakamı bu arada ne yapıyor? Memlekete binlerce bekçi aldık, sokaklarımız güvenli olsun diye, onlar neredeler? Burada tek suçlu o şerefsizler değil, sistem de suçlu.

devrim

bu işi idamdan başka bir şey temizlemez. devlet gereken cezayı vermeyip, idam olmayınca mafya ile idam devreye giriyor.
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