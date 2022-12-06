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Yerel O şehirde sokak köpeğinin saldırdığı 8 tavuk telef oldu
Yerel

O şehirde sokak köpeğinin saldırdığı 8 tavuk telef oldu

Ağrı’nın 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir kümese saldıran sokak köpeği 8 tavuğu telef etti. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 17:15:00 -
O şehirde sokak köpeğinin saldırdığı 8 tavuk telef oldu

Ağrı’nın 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir kümese saldıran sokak köpeği 8 tavuğu telef etti. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ağrı merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan, A. Ş’ye ait evin bahçesinde yer alan tavuk kümesine bir sokak köpeği dadandı. Köpeğin saldırdığı kümeste bulunan 8 tavuk telef oldu.

Sokak köpeğinin, 8 tavuğu boğarak telef ettiği o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (İLKHA)

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