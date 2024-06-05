O şehirde sıcak hava otomobili yaktı!
Adana'da araç termometrelerinin 49 dereceyi gösterdiği sıcaklar nedeniyle bir otomobil alev aldı.
Adana'da araç termometrelerinin 49 dereceyi gösterdiği sıcaklar nedeniyle bir otomobil alev aldı.
Meteoroloji verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı bugün 43 dereceye kadar çıktı.
Araç termometreleri ise 49 dereceyi gösterdi.
Aşırı sıcaklar nedeniyle Sarıçam ilçesine Sezai Karakoç Bulvarı'nda bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce otomobil alev topuna döndü.
Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
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Otomobil ise demir yığınına döndü.