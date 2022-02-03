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Yerel O şehirde kar nedeniyle evlerin çatısı çöktü!
Yerel

O şehirde kar nedeniyle evlerin çatısı çöktü!

Karabük'ün Yenice ilçesinde yoğun kar nedeniyle 4 evin çatısı çöktü.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 17:15:00 - 2022-02-03 17:18:51
O şehirde kar nedeniyle evlerin çatısı çöktü!

Karabük'ün Değirmenyanı köyünde kar nedeniyle evlerin çatısında kar birikti. Üçü kullanılan biri kullanılmayan 4 evin çatısı kar birikintisi nedeniyle çöktü.

Evlerin bazı bölümlerinde çökme nedeniyle hasar meydana geldi.

Çatıları çöken evlerde inceleme yapan Yenice Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Safranbolu ilçesinde de bir apartmanın çatısından üzerine kar kütlesi düşen Engin Dursun (45) yaralandı. Dursun, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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