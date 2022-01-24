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Yerel O şehirde kar kalınlığı dozer boyunu aştı!
Yerel

O şehirde kar kalınlığı dozer boyunu aştı!

Hava sıcaklığının eksi 17’ye dayandığı Şırnak’ta yağışların etkisinin arttırdığı bu günlerde kar, yol açma çalışmalarını sürdüren dozerlerin boyunu aştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 16:24:00 -
O şehirde kar kalınlığı dozer boyunu aştı!

Şırnak’ta, karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının dozer boyunu aştığı bölgelerde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 17 dereceyi geçtiği Kato Dağı yamacındaki Cevizağaç köyü yakınlarındaki karla mücadele çalışmaları gece gündüz sürüyor.

Kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği yollarda ekiplerin çalışmaları görüntülendi. Beytüşşebap kaymakamlığına bağlı ilçe Özel İdare ekipleri gece gündüz çalışarak köy yollarını ulaşıma açmaya devam ediyor. Dozerlerle tüneller açılarak yollar açılıyor.

"Kar, Dozer Boyunu Geçiyor"

Operatör İrfan Cin, günlerdir karla mücadele ettiklerini, son köy yolunu da ulaşıma açtıklarını söyledi. Cin, "Kar, dozer boyunu geçiyor. Açmak için çok zorlandık. Gece gündüz çalışıyoruz. Şok şükür yollarımızın tamamını açtık. Görüntülerde de gördünüz, çok kar yağdığı için güçlükle yolları açıyoruz" dedi.

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