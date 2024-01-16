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Yerel O şehirde çöp poşetlerinden köpek ölüleri çıktı!
Yerel

O şehirde çöp poşetlerinden köpek ölüleri çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-01-16 17:10:00 -
O şehirde çöp poşetlerinden köpek ölüleri çıktı!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ormanlık alanda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, çöp poşetleri içerisinde 2 köpek ölüsü buldu. Köpeklerin kimler tarafından öldürüldüğü tespit edilemezken bölgede çok sayıda siyah poşet olduğu görüldü.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ormanlık alanda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, çöp poşetleri içerisinde 2 köpek ölüsü buldu. Köpeklerin kimler tarafından öldürüldüğü tespit edilemezken bölgede çok sayıda siyah poşet olduğu görüldü.

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi bölgesinde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, etrafı sıkıca bantla dolanmış siyah poşetler gördü.
Durumdan şüphelenenvatandaşlar poşetleri yırttıklarında, içerisinde köpek ölülerinin olduğunu gördü. Kim veya kimler tarafından ne zaman yapıldığı bilinmeyen poşetlerdeki köpeklerden birisinin pitbull cinsi hayvan olduğu tespit edildi. Öte yandan, bölgede çok sayıda parçalanmış siyah poşetler olduğu da görüldü.

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