  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel O şehirde çığ düştü!
Yerel

O şehirde çığ düştü!

Yeniakit Publisher
2024-01-30 10:26:00 -
O şehirde çığ düştü!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu Dağlıca bölgesinde çığ düştü, tonlarca kar kütleri karayolunu kapladı. Karayolu ekipleri düşen çığı temizlemek için bölgede çalışma başlatırken, 10 metre yükseklikten düşen personel ağır yaralandı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu Dağlıca bölgesinde çığ düştü, tonlarca kar kütleri karayolunu kapladı. Karayolu ekipleri düşen çığı temizlemek için bölgede çalışma başlatırken, 10 metre yükseklikten düşen personel ağır yaralandı.

Türkiye'nin çığ tehlikesi konusunda riskli bölgelerin başında bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Akşam saatlerinde Yüksekova-Dağlıca Karayoluna çığ düştü. Yüksek kesimden kopan kar kütlesi karayolunu ulaşıma kapattı. Bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yaptığı sırada ekip şefi Harun Kandaş, 10 metre yükseklikten boşluğa düşerek ağır yaralandı.

Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kandaş'ın sağ ayağında 3 kırık olduğu tespit edildi. Kandaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

Kaynak: DHA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meteoroloji tahmin raporu: İstanbul'da yoğun kar yağışı sonucu kapıları kar ile kapanacak!
Meteoroloji tahmin raporu: İstanbul'da yoğun kar yağışı sonucu kapıları kar ile kapanacak!

Yaşam

Meteoroloji tahmin raporu: İstanbul'da yoğun kar yağışı sonucu kapıları kar ile kapanacak!

İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı

Yerel

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul için Meteoroloji’den vatandaşlara kar uyarısı: plan yapmayın diyerek tahminini duyurdu! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı
İstanbul için Meteoroloji’den vatandaşlara kar uyarısı: plan yapmayın diyerek tahminini duyurdu! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı

Yaşam

İstanbul için Meteoroloji’den vatandaşlara kar uyarısı: plan yapmayın diyerek tahminini duyurdu! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23