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Yerel O şehirde 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
Yerel

O şehirde 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 20 kilogram 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 15:14:00 -
O şehirde 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde satışı, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Yapılan çalışmalar kapsamında, "İlimiz İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir ikamette Narkotik Dedektör Köpeği ile yapılan aramada; 20 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi. (İLKHA)

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