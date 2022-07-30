O şehirde 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde satışı, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Yapılan çalışmalar kapsamında, "İlimiz İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir ikamette Narkotik Dedektör Köpeği ile yapılan aramada; 20 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi. (İLKHA)