O şehirde 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 20 kilogram 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde satışı, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmaların yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Yapılan çalışmalar kapsamında, "İlimiz İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir ikamette Narkotik Dedektör Köpeği ile yapılan aramada; 20 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi. (İLKHA)