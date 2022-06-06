  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel O şehirde 1.685 kaçak göçmen yakalandı!
Yerel

O şehirde 1.685 kaçak göçmen yakalandı!

Kent genelinde yapılan denetimlerde, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 1.685 kaçak göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 09:41:00 -
O şehirde 1.685 kaçak göçmen yakalandı!

Kent genelinde yapılan denetimlerde, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 1.685 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Yasa dışı yollarla ülkeye giren yabancı uyruklu şahısların yakalanması için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri dün, İstanbul genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Sınır dışı edilecekler

Denetim sırasında yasal kalış hakları olmayan toplam 1.685 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardında sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay