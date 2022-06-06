O şehirde 1.685 kaçak göçmen yakalandı!
Kent genelinde yapılan denetimlerde, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 1.685 kaçak göçmen yakalandı.
Kent genelinde yapılan denetimlerde, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 1.685 kaçak göçmen yakalandı.
İstanbul’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Yasa dışı yollarla ülkeye giren yabancı uyruklu şahısların yakalanması için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri dün, İstanbul genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.
Sınır dışı edilecekler
Denetim sırasında yasal kalış hakları olmayan toplam 1.685 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmenler işlemlerinin ardında sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.