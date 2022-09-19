O rezil film vizyona girdi! Pek muhterem yetkililer bunu izledi mi acaba?

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, Osmanlı'yı oryantalist bir bakış açısıyla gösteren ve bu hafta vizyona giren "Üç Bin Yıllık Bekleyiş" filmine çok sert tepki gösterdi. Selek, şunları kaydetti:

"Bu hafta "Üç Bin Yıllık Bekleyiş" diye bir film gösterime girdi.

George Miller'ın yönettiği filmin hikâyesinin büyük kısmı İstanbul'a geçiyor.

Alithea isimli bir kadın, Kapalıçarşı'dan bir şişe alır. İçinden cin çıkar.

Ve Osmanlı haremine doğru serüven başlar...

Film, Osmanlıyı oryantalist bir bakış açısıyla ve rezilce gösteriyor!

Esasında adamlar vazifesini yapıyor.

Da bizimkilere ne oluyor?

"Bizimkiler de nereden çıktı?" diyeceksiniz şimdi.

Filmin tarih ve konsept danışmanı ve bazı oyuncuları Türk!

Yapım, Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin 'sürpriz açılış filmi' yapıldı.

Pek muhterem yetkililer filmi izlemiş midir yoksa "Hikâye İstanbul'da geçiyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz" diye mi düşünmüştür bilmiyorum. Ama rezilliğe alet oldukları kesin.

Elin adamı 'dava'sına sadık. Kurgusu 'gay'liğe çıkmayan filmin yüzüne bile bakmıyorlar. Bizimkiler ise bizimkileri kötü gösteren filme sponsor oluyorlar. Va esefa!"